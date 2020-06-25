Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı
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Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı

İstanbul Kadıköy'de çıplak bir vaziyette balkon demirlerine tutunan kadın, bir süre bekledikten sonra kendini aşağı bıraktı. İtfaiye minderine düşen kadının balkondan atlama anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı
25.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:34

Kadıköy'de bir apartmanın balkonuna çıplak bir şekilde çıkan bir kadın kendini balkondan aşağıya bırakarak intihara teşebbüs etti. Kadının balkondan itfaiye minderine atlama anı kameralar tarafından kaydedildi.

EKİPLER İTFAİYE MİNDERİNİ AÇTI

Olay Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı Sokak üzerinden bulunan binada saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgisine göre psikolojik sorunları olan kadın çıplak bir şekilde balkonun demirlerine oturdu. Çıplak bir vaziyette balkon demirlerine tutunarak bekleyen kadın için itfaiye ekipleri itfaiye minderini açtı.

KENDİNİ ÇIRILÇIPLAK AŞAĞI BIRAKTI

Kadın minderin açılmasının ardından kendini 5'inci kattan aşağı bıraktı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Kadına ilk müdahaleyi olay yerindeki 112 sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri daha sonra kadını hastaneye kaldırdı.

"GELEN SESLERLE DIŞARI ÇIKTIM"

Mahalle sakini Kubilay Küçüksolmaz, "Balkondan atlayan kadını maalesef tanımıyoruz. Gelen seslere dışarı çıktım balkondaydı. İntihara kalkıştı. Psikolojik sorunları olan bir bayandı. Kendisi direk boşluğa bıraktı. Önceden elbiseleri giyinikti. Elbiselerini çıkardı atladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

İşte olay yerinden kareler;

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendini balkondan aşağı bıraktı

Kaynak: DHA

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