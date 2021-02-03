Kadıköy'deki gösterilerde 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden göstericilerin arasında kalan 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'deki olaylar sırasında göstericiler arasında kalan M.C.A. ve B.G'nin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan üniversite öğrencisi H.D (24) emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada, savcılıkça ifadesi alınan H.D, "silahla kasten yaralama" suçundan adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H.D'nin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüpheli H.D'nin emniyette alınan ifadesinde, dün akşam 19.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım ve Sögütlüçeşme Caddesi üzerinde eylem yaptıklarını belirterek, "Eylemin kalabalık olması nedeniyle bir grup sivil vatandaş grubumuza karşı saldırıda bulunmak istedi. Ben ve eyleme katılan diğer arkadaşlarım kendilerini korumak amacıyla refleks olarak sözlü ve fiziki güç kullanmış olabiliriz. Hatırlamıyorum. Şahsımdan şikayetçi olan şahıslar, grubumuza saldırıda bulunan karşıt grup içerisinde olabilirler. Fakat ben kesinlikle şahıslara delici, kesici ya da şişe ile saldırmadım. Eylem kalabalık olduğu için çok fazla arbede yaşandı. Ben kesinlikle hiç kimseyi darbetmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Olayın geçmişi

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden göstericilerin arasında kalan B.G. ve M.C.A. darbedilmişti.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Polis, olaya ilişkin göstericilerin arasında bulunan H.D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz