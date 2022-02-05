Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm

KADIKÖY'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi çöken çukura düştü. Çukura düşen iş yeri sahibi Ömer Kaçağan, "O sırada telefonla konuşuyordum. Dolapla birlikte aşağıya düştüm" dedi.

Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde dün akşam saatlerinde çökme oldu. 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Çökme sırasında binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi Ömer Kaçağan oluşan çukura düştü. Ömer Kaçağan, "6 metre aşağıya düştüm. O çukurdan çıktım. Dükkanın önünde telefonla konuşuyordum. Müşteri yoktu o sırada. Dolapla birlikte aşağıya düştüm. Diğer dolap sonradan düştü. Biri de askıda kaldı. 8 yıllık esnafım burada. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Onlar da üzerine düşeni yaptılar" dedi. Belediyeden gelen ekipler, kepçe yardımıyla çukura düşen dolapları çıkararak çukuru doldurdu.

"TELAŞ VE PANİKLE ARKADAŞIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KAYBOLDU"

Bina sakini Özgür Göksever ise, "Bir anda gözümün önünde yok oldu. Yer çöktü. Bir çukur oluştu. Ne olduğunu anlamadık. Telefonla konuşuyordu kendisi. Bir anda şok olduk. Çukura eğilip Ömer, Ömer diye bağırdım. İlk bir dakika ses gelmedi. Daha bir panik oldum. Sonra seslenip iyi olduğunu söyledi. İtfaiye ve polisi aradım. Belediyeden ekip geldi. O sırada boşaltıldı bina. Sıkıntı olmayınca geri girdiler evlerine" şeklinde konuştu.