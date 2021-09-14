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Son dakika haberleri... Kadıköy'de tarihi cami kundaklandı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kadıköy'de bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiselerle tarihi caminin kadınlar bölümünde ateş yaktı.

Kadıköy'de bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiselerle tarihi caminin kadınlar bölümünde ateş yaktı. Cami cemaatinin dumanları fark ederek yangını kontrol altına alması olası bir faciayı önlenirken, tarihi caminin kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiseleri 1882 yılında yapılan tarihi Faikpaşa Camii'nin kadınlar bölümünde yaktı. Dumanları gören cami cemaati yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tarihi caminin kundaklanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli kadının arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

"Dumanları çıkmasından yangını fark ettik"

Cami cemaatinden olan bir vatandaş, "Güvenlik kameraları görüntülerinde de gözüküyor elinde poşetle kadınların namaz kılma alanına giriyor. Poşet içerisindeki kıyafetlerini yerde yakıyor ve daha sonra çıkıp gidiyor. Yakıp gidiyor arkasından da dumanların çıkmasını fark ettik ve bizde cemaat olarak söndürdük daha sonrada itfaiye geldi" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Kadıköy'de tarihi cami kundaklandı, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Kadıköy'de tarihi cami kundaklandı, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Kadıköy'de tarihi cami kundaklandı, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Kadıköy'de tarihi cami kundaklandı, o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri... Kadıköy'de tarihi cami kundaklandı, o anlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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