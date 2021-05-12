Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: "Sana gereken dersi verecekler"
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Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: "Sana gereken dersi verecekler"

Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: 'Sana gereken dersi verecekler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de taksi şoförü ile yolculuk esnasında maskesini indirip çay içen kadın yolcu arasında maske uyarısı nedeniyle tartışma çıktı.

Kadıköy'de taksi şoförü ile yolculuk esnasında maskesini indirip çay içen kadın yolcu arasında maske uyarısı nedeniyle tartışma çıktı. Taksi içerisinde çay içilmemesi ve maske takılması uyarısına sinirlenen kadın, "Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Sana gereken dersi verecekler" diyerek taksiciyi tehdit etti.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suadiye'den Kozyatağı Metro durağına gitmek isteyen kadın yolcu taksiye bindi. Yolculuk başladığı sırada yolcu maskesini indirip çay içmeye başlayınca taksi şoförü pandemi döneminden dolayı yolcuya takside çay içmemesi ve maske takması konusunda sözlü uyarıda bulundu. Uyarı sonrası kadın yolcu davranışına devam etti. Taksi şoförü cep telefonuyla görüntü alarak kadın yolcuya tekrar uyarıda bulundu. Bu kez sinirlenen kadın ile taksi şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı.

"Sana gereken dersi verecekler"

Uyarıların artması ile aşırı sinirlenen kadın yolcu taksiden inmek istedi. Taksi şoförüne bağıran yolcu, "Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın" diye tehditte bulundu. Öte yandan taksi şoförü ile kadın yolcu arasında "maskeni tak" tartışması, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: 'Sana gereken dersi verecekler'
Kadıköy'de takside çay içen müşteriden taksiciye tehdit: 'Sana gereken dersi verecekler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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