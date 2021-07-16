Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri ve Kadıköylü muhtarlar bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlığa ilişkin STK'lardan basın açıklaması

İSTANBUL - Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri ve Kadıköylü muhtarlar bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Surp Takavor Kilisesine yapılan saygısızlık kınanırken Kadıköy'de son dönemlerde gece saatlerinde eğlence adı altında yaşanan taşkınlıklar ele alındı.

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesine geçtiğimiz günlerde yapılan saygısızlığı kınamak ve son günlerde Kadıköy'de gece saatlerinde eğlence adı altında yaşanan taşkınlıkları değerlendirmek adına bazı sivil toplum kuruluşları, dernekler ve Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman ile Osmanağa Mahallesi Muhtarı Serap Tuncer bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

Kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin basın açıklaması yapan Kadıköy Esnaf Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı, "Pandemi sonrası serbestliğe geçiş sürecinin başından itibaren yaşam ve çalışma alanımız olan Kadıköyde semt sakinlerini ve mahalle esnafını derinden etkileyen olaylar yaşanmıştır. Caferağa, Osmanağa mahalleleri, Kadıköy Çarşı ve Moda başta olmak üzere semtin pek çok noktasında Kadıköy'de ikamet eden kişilerin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin yaşam, eğlence anlayışı ve özgürlük düşüncesi ile bağdaşmayan eğlence tarzının rahatsızlık verici boyutlara ulaşmış olması bizleri bu açıklamayı yapmaya mecbur kılmıştır.

Kadıköy sokaklarında yaşanan eğlence adı altında sabahın ilk saatlerine kadar süren taşkınlık, sapkınlık adına her ne denirse densin kabul edemediğimiz olaylar hepimizi üzülüp endişelendirmiştir. Yaşanan olayları pandemi dönemi yasaklar sonrası bir çeşit toplumsal sıkışmanın deşarj olması olarak algılamak ve bir an önce yok olacağına inanmak istiyoruz. Fakat bu talihsiz olayların pandemi durumundan öte bir olgu olduğunu ve ne yazık ki bu olayların devam etmesi durumunda Kadıköy'e zarar vereceğini düşünüyoruz. Kadıköy yüksek sesle modifiye edilmiş araçlar ile korna çalarak, sözüm ona eğlence anlayışıyla sokak partileri düzenleyen çevreye verdiği rahatsızlığı umursamayan bir kitleye daha önce rastlamamıştır. Kadıköy farklı inançlardan insanların birbirinin inancına ibadetini ibadethanesine saygı duyan insanların yaşadığı ve aynı zamanda ağırlandığı bir yaşam yeridir. Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy Çarşısı'nda bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesine yapılan saygısız davranışları şiddetle kınıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman yapılan saldırıya ilişkin, "Bu mahallenin genelinde yaşanan bir sorun bu. Mahallemizde yaşanan bu sorunun finali kilisemize yapılan saygısızlık ile ortaya çıktı ve bunu tüm Türkiye duydu. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Yaşananlar artık gelenek görenek örf ve adet dışı şeyler olup kilisenin duvarına çıkmaya kadar varabiliyor. Bunu böyle düşünmek olayın boyutunu ortaya çıkarıyor" şeklinde konuştu.

Kadıköy Esnafları Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı, Surp Takavor Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu Üyesi Arman Hilkat'a çiçek takdim etmesinin ardından açıklama yapan grup daha sonra dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Başar