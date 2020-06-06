Kadıköy'de simit fırınında dehşet... Çalışanı defalarca bıçakladı
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Kadıköy'de simit fırınında dehşet... Çalışanı defalarca bıçakladı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA KADIKÖY'de simit imalatı ve satışı yapılan işyerinde korku dolu anlar yaşandı.

Kadıköy'de simit fırınında dehşet... Çalışanı defalarca bıçakladı
06.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:09

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA KADIKÖY'de simit imalatı ve satışı yapılan işyerinde korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi, güpegündüz çalışanı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Yel Değirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Bayram M. (36), simit imalatı ve satışı yapan bir işyerinin önüne geldi. Ardından bir anda elindeki bıçakla işyeri çalışanı Burhan Gökçe'ye saldırmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Simit fırınında çalışan Gökçe, vücuduna aldığı 3-4 bıçak yarası ile kanlar içinde yere yığıldı. Diğer çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VARYaralı işçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Saldırganı engellemeye çalıştığını söyleyen Çağdaş Morkoç "Bir anda tartışmaya başlayıp kavgaya etti. Durup dururken hiçbir şey yoktu. Bıçağı çıkardı, 3-4 kez bıçakladı. Karnından, kollarından yaralandı. Psikolojik sorunları varmış. Birbirlerini tanıyorlar zaten" diye konuştu.Bir fırın çalışanı da "Sorunları olan bir kişi geldi, bıçaklamaya başladı. Tanıyorlar birbirlerini, aynı köylüler. Orada otururken bıçakladı. Durumu ağır yoğun bakıma almışlar" diye konuştu.Gözaltına alınan şüpheli Bayram M. İskele Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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