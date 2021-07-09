KADIKÖY'DE KORSAN OTOPARKÇI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KADIKÖY'DE KORSAN OTOPARKÇI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de sokaklarda korsan otoparkçılık yapan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

KADIKÖY'de sokaklarda korsan otoparkçılık yapan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin müşteri zannettiği sivil trafik polislerine sokak üzerinde para karşılığı park yeri gösterdiği anlar kameralar tarafından kaydedildi. Yakalanan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından Kadıköy, Caddebostan Sahil Yolu, Funda Çıkmazı Sokak üzerinde bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine müşteri kılığına giren sivil trafik polisleri sokağa gittiklerinde bir şüpheli onları karşıladı. Müşteri zannettiği polislere park yeri tarif eden şüphelinin görüntüleri kameralar tarafından görüntülendi. Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan sivil trafik polisleri şüpheli Mustafa Selçuk B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, Karayolları Trafik Kanununun 79. maddesi (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlem başlatılması için Göztepe Polis Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan şüphelinin gazetecililerle de pazarlık yaptığı anlar kameraya yansıdı.

KADIKÖY'DE KORSAN OTOPARKÇI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
KADIKÖY'DE KORSAN OTOPARKÇI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
KADIKÖY'DE KORSAN OTOPARKÇI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
KADIKÖY'DE KORSAN OTOPARKÇI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı gözaltına alındı
Son dakika haber... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni'nde konuştu Açıklaması
Motosiklet kazasında ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Melisa Döngel Orhan Gencebay
Spor Balotelli Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KADIKÖY'DE KORSAN OTOPARKÇI SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:00:38. #1.14#

title