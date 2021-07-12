Görüntüler tepki çekti! Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı
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Görüntüler tepki çekti! Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde dans eden şahıslar, tepki çekmişti. İstanbul Valiliği olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Kadıköy'de Ermeni kilisesinin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saygısızlığı kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Altun'un mesajında şu sözler yer aldı: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir."

Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı

ÖMER ÇELİK: KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz."

Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı
Görüntüler tepki çekti! Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı
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