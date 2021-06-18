KADIKÖY'DE HDP İZMİR İL BİNASI'NDA DENİZ POYRAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KADIKÖY'DE HDP İZMİR İL BİNASI'NDA DENİZ POYRAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Kadıköy'de toplanan bir grup, Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'nda Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıyı protesto etti.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA Kadıköy'de toplanan bir grup, Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'nda Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıyı protesto etti. HDP İzmir İl Binasında gerçekleşen ve Deniz Poyraz adlı bir parti çalışanının öldürüldüğü saldırıyı protesto etmek isteyen bir grup, saat 19.00'da Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Ellerinde Deniz Poyraz'ın fotoğrafları ve dövizler bulunan grup üyeleri, bir süre slogan attı.

Yapılan konuşmaların ardından oturma eylemi gerçekleştirildi. Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

KADIKÖY'DE HDP İZMİR İL BİNASI'NDA DENİZ POYRAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
KADIKÖY'DE HDP İZMİR İL BİNASI'NDA DENİZ POYRAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
KADIKÖY'DE HDP İZMİR İL BİNASI'NDA DENİZ POYRAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
KADIKÖY'DE HDP İZMİR İL BİNASI'NDA DENİZ POYRAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi
Son dakika haberi: İzmir Valiliği, HDP İl binasındaki saldırıya ilişkin delillerin karartıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selçuk Tekay Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KADIKÖY'DE HDP İZMİR İL BİNASI'NDA DENİZ POYRAZ'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRI PROTESTO EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 22:17:58. #1.14#

title