Kadıköy Boğası Mustafa ve nişanlısı Rabia olayı nedir? Kadıköy Boğası Mustafa Başaran'ın nişanlısı Rabia gerçek mi?

Son günlerde sosyal medya platformlarında yoğun şekilde paylaşılan ve kamuoyunun dikkatini çeken Kadıköy Boğası Mustafa ve nişanlısı Rabia olayı, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle TikTok ve Instagram gibi mecralarda yayılan videolar ve açıklamalar, kullanıcılar arasında büyük merak uyandırdı. Kadıköy Boğası Mustafa ve nişanlısı Rabia olayı nedir? Kadıköy Boğası Mustafa Başaran'ın anlattıkları doğru mu, kurgu mu? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KADIKÖY BOĞASI OLAYI NEDİR, RABİA GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran, bu kez yalnızca tribün videoları ve Fenerbahçe sevgisiyle değil, yıllardır içinde taşıdığı bir aşk hikâyesiyle gündeme geldi. Başaran'ın "nişanlım" diyerek bahsettiği Rabia ile arasında geçen ilginç diyalog, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Kadıköy Boğası Mustafa ve nişanlısı Rabia olayı nedir

İddiaya göre olay yaklaşık 10 yıl önce yaşandı. Mustafa Başaran'ın ailesiyle birlikte Rabia'nın evine misafir olduğu bir gün, anneannesinin şakayla söylediği "Rabia'yı sana verelim" sözü, Mustafa tarafından ciddiye alındı. Aile büyüklerinin zaman kazanmak amacıyla söylediği "evlilik 2030'ta olur" sözünü gerçek kabul eden Başaran, o tarihten itibaren 2030 yılına geri sayım yapmaya başladı.

Konuya dair dikkat çeken bir açıklama da sosyal medyada Rabia K. isimli bir kullanıcıdan geldi. Rabia, Mustafa ile tanışıklıklarının çocukluk yıllarına uzandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa akrabam, 10 yıl önce onlara gitmiştik. Beni gördüğünde, şaka amaçlı olarak anneannem 'Rabia'yı sana verelim' dedi. O da bunu takıntı haline getirdi ve 'Rabia ile evleneceğiz' demeye başladı. Biz de zaman kazanmak için evlilik 2030 yılında dedik. O günden bu yana 2030 yılı için gün sayıyor…"

Mustafa Başaran, sosyal medya paylaşımlarında Rabia'ya olan sevgisini sık sık dile getiriyor. Kendisine "Kadıköy Boğası" lakabını kazandıran Fenerbahçe tutkusu kadar, bu duygusal yönü de dijital dünyada ilgiyle karşılanıyor.

Kadıköy Boğası Mustafa Başaran'ın nişanlısı Rabia gerçek mi

Mustafa'nın Rabia'ya duyduğu saf ve takıntılı sevgi, sosyal medyada özellikle X (Twitter) kullanıcıları tarafından "gerçek aşk" olarak yorumlandı. 2030 yılına kilitlenen bu hikâye, birçok kullanıcı tarafından hem romantik hem de hüzünlü bir örnek olarak değerlendirildi.

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