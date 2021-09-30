Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Genel

- Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Kadıköy Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı. Belediyenin standında bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Atıksız Yaşam Hareketi'ni destekleyen 'Dükkan' uygulamasından bahsetti.

CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" düzenlendi. Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için "üreten belediye" ve "sosyal belediyecilik" anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik, 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Zirvede yer alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ise, Atıksız Yaşam Hareketi'ni destekleyen ve Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan 'Dükkan' uygulamasından bahsetti.

"Dükkan ile fuarda yer alıyoruz"

Standı gezen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "CHP'li Belediyeler tarım ile ilgili neler yaptıklarını ve neler bu fuar alanında sergiliyorlar. Kadıköy bir tarım kenti değil. Fakat tarımda üretilen tüm ürünleri bir de tüketilmesi gerekiyor. Biz bir tüketim şehri olarak Kadıköy Fener Yolu'nda kurmuş olduğumuz 'Dükkan' ile fuarda yer alıyoruz. Buradaki amacımız atık ve çöp üretmeden ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmak. Bu 'Dükkan'da herhangi bir çöp üretilmiyor. Her şey geri dönüşümden elde edilmiş" dedi.

Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde
İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Abdullah Öcalan Güzel Sözler Yemek Tarifleri Angela Merkel Tahir Büyükakın Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadıköy Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 22:02:09. #1.11#