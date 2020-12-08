- Kadıköy Belediyesi pandemi orkestrası ilk kez sahne aldı
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- Kadıköy Belediyesi pandemi orkestrası ilk kez sahne aldı

08.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:01

- Kadıköy Belediyesi pandemi orkestrası ilk kez sahne aldı Sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda ilk kez sahne aldı.

- Kadıköy Belediyesi pandemi orkestrası ilk kez sahne aldı

İSTANBUL - Sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda ilk kez sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından pandemi sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda ilk kez sahne aldı. Orkestra şefliğini Rengin Gökmen'in üstlendiği konserde piyanist İdil Biret orkestraya solist olarak eşlik etti.

Başkemancı Özgecan Günöz'ün de yer aldığı konserde Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni ve Armağan Durdağ'ın eserleri seslendirildi.

Orkestra şefi Rengim Gökmen konser öncesi yaptığı konuşmada proje nedeniyle Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ederek "Yalnız ülkemiz değil dünya uzunca bir süredir son derece travmatik günler geçiriyor. Bu olumsuz ortamın çok yakın bir gelecekte sona ermesini umut ediyoruz. Pandemi koşullarının en zorlu anlarını yaşarken karşınıza böyle bir konserle çıkıyoruz. Bu akşam sahneye çıkan orkestra çok özel bir orkestra. Sabit geliri olmayan, konservatuar mezunu olan arkadaşlarımızdan oluştu. Çok değerli sanatçılar destek verdi. Çok fazla mağdur olan sanatçı arkadaşımız var. Onlarla her zaman birlikte olduğumuzu ifade etmek için buradayız" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, "Bu süreçten sanatın ve sanatçının gücü ve dayanışma ile çıkabiliriz. Biz burada dayanışma içerisinde sanata ufak da olsa bir can suyu verelim, zor durumda olan arkadaşlarımıza destek verelim istedik. Sanatçının en büyük besin kaynağı alkıştır. Onları alkıştan mahrum etmediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası 4 Ocak'ta Oğuzhan Balcı ile Gökhan Aybulus'un, 8 Şubat'ta Gürer Aykal ile Bülent Yazıcı'nın, 8 Mart'ta İbrahim Yazıcı ile Gülsin Onay'ın, 29 Mart'ta ise Hakan Şensoy ile Cihat Aşkın'ın katılımlarıyla tekrar sahne alacak.

- Kadıköy Belediyesi pandemi orkestrası ilk kez sahne aldı
- Kadıköy Belediyesi pandemi orkestrası ilk kez sahne aldı
- Kadıköy Belediyesi pandemi orkestrası ilk kez sahne aldı
- Kadıköy Belediyesi pandemi orkestrası ilk kez sahne aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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