Kademeli normalleşmeyi yanlış anladık, bedeli ağır olacak! Şehirlerarası geçişler yasaklanabilir
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Kademeli normalleşmeyi yanlış anladık, bedeli ağır olacak! Şehirlerarası geçişler yasaklanabilir

08.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:24

Normalleşmede ilk verilerden istenilen sonuçların alınamaması yeni önlemleri gündeme getirdi. Buna göre; kentin geneli sarı bile olsa, riskli cadde, mahalle, sokak ve parklar için kırmızı kurallar uygulanabilecek ve kırmızı bir ilden sarı illere geçişler zorlaşacak

Koronavirüsle mücadelede 'kademeli normalleşme'nin ardından uzmanların 'dalgalı normalleşme' dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak.

DAHA SIKI DENETİMLER YOLDA

Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.

ŞEHİRLERARASI GEÇİŞLER YASAKLANABİLİR

Hürriyet'te yer alan habere göre; İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek. Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak 'mavi' renkteki Doğu ve Güneydoğu'da ise riskin artacağı belirtiliyor. Bu nedenle il yönetimlerine büyük görev düştüğü, gelişmelere göre halkın sürekli uyarılarak, yeni kurallarla sürecin yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

BAKAN KOCA 5 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" mesajını paylaştı.

BULAŞTIRMA ORANI KATLANDI

Yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışın hareketlenmeyle doğrudan ilişkisi olduğu, temaslıları ortaya çıkarmak için test sayısının arttırıldığı, daha da arttırılması gerektiği belirtildi. Sağlık altyapısının 15-20 bin arası vakaya kadar kaldırabileceği, ancak ondan sonrasında risk oluşacağı yorumları yapılıyor. Yasaklar kaldırılmadan önce pozitif çıkan bir kişinin 3-4 kişiye bulaştırma riski varken, yeni dönemde bu riskin 7-8 kişiye çıktığı da belirtiliyor.

VAKA SAYISI 11 BİN 187 OLDU

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 65 kişi öldü, toplam can kaybı 29 bin 30 oldu. Yeni vaka sayısı ise 11 bin 187. Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 129 bin 299 test yapıldı, 735 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka 2 milyon 780 bin 417'ye ulaşırken, hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı 1261 oldu. Dün 7 bin 785 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Kademeli normalleşmeyi yanlış anladık, bedeli ağır olacak! Şehirlerarası geçişler yasaklanabilir

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Haber Yorumları (3)
HADİ CANIM: EN BAŞTA OLACAKTI BU İŞLER
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ERDEM: geç bile kaldık. antalya bak. . sahılde 42. 32. 15 vs plakalı araçlara bir bakın sonra vaka sayı bak.
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PSİKOSAFMISINIZ: İYİ DİNLEYİN, BUNU DA ASLA UNUTMAYIN. TEK GERÇEK -YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI EĞER YOĞUN BAKIMLAR BOŞSA SOKAĞA ÇIKABİLİRSİNİZ. GERİYE KALAN HERŞEY TAMAMEN KORKUTMA VE SİNDİRME ODAKLIDIR. ASLA VATANDAŞIN SAĞLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR, GENÇ DİNAMİK ÇALIŞAN İNSANLAR ÇOĞUNLUKLA ÖLMÜYORLAR. ÖLENLER 60YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLER (BURASI ÖNEMLİ ''EMEKLİLER'' ) ANLADINIZ SİZ
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