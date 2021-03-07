KADEM "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak
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KADEM "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak

07.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:43

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadın Haklarına Dair İlkelerini" açıklayacak.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadın haklarını korumaya ilişkin ilkeleri, kültür coğrafyasının değerleriyle harmanlayarak yarın 11.00'de ilan edecek.

"Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet" sloganıyla yola çıkan KADEM'in ilkeler bildirgesi programı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla pandemi şartları nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.

Programın tamamı, KADEM'in Twitter ve Youtube hesaplarından naklen yayınlanacak ve yayının ardından imzaya açılacak bildirgeye "www.imzamiatarim.com" adresinden destek verilebilecek.

Genç KADEM de gün boyu meydanlarda "Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi"ni dağıtarak, çağrıya katkıda bulunacak.

KADEM 'Kadın Haklarına Dair İlkelerini' açıklayacak
KADEM 'Kadın Haklarına Dair İlkelerini' açıklayacak
KADEM 'Kadın Haklarına Dair İlkelerini' açıklayacak
KADEM 'Kadın Haklarına Dair İlkelerini' açıklayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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