KADEM İzmir Temsilciliğinden haşemayla havuza girmek isteyen kadının site yönetimince engellenmesine tepki

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İzmir Temsilciliği, Dikili ilçesinde bir kadının kiraladığı yazlık villanın havuzunu kullanmasının haşema giydiği gerekçesiyle engellenmesini kınadı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İzmir Temsilciliği, Dikili ilçesinde bir kadının kiraladığı yazlık villanın havuzunu kullanmasının haşema giydiği gerekçesiyle engellenmesini kınadı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Konak Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan KADEM İzmir İl Temsilcisi Arzu Günaydın, Dikili ilçesi Kabakum Mahallesi'nde kiraladığı yazlık evin havuzuna haşema ile girmek isteyen Tuğçe Çetin'in, site yönetimi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle engellendiğini belirtti.

KADEM olarak alınan kararı ve uygulamayı şiddetle kınadıklarını ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için konunun takipçisi olacaklarını bildiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki haşema da mayo kumaşından üretilmiş bir havuz giysisi olup hijyen açısından hiçbir tehlike barındırmamaktadır. Site yönetiminin Anayasa, sözleşme ve kanun tanımaz şekilde aldığı bu yasak kararı yok hükmündedir. Site yönetimi başta olmak üzere yasakçı zihniyete şunu hatırlatmak isteriz ki temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Din ve vicdan özgürlüğü herhangi bir sınırlamaya konu olamayacak haklar arasındadır."

Arzu Günaydın, Türkiye'de havuza haşemayla girilmesini açıkça yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda defalarca benzer örneklerini yaşadığımız başörtüsüne yönelik nefret içerikli ayrımcılık eylemlerinin bu hadiseden hiçbir farkı yoktur. Metroda, tramvayda, havuzda, denizde, iş hayatında bir insanın başörtüsü ve dini inancı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalması, en hafif tabirle apaçık bir nefret suçudur. Bizler öncelikle birer insan olarak, başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapmaksızın bu yasakçı, sığ zihniyete karşı birlik olmalı, bu tarz saldırı ve müdahalelere karşı duyarlı davranmalıyız."

Dikili'de 10 Ağustos'ta haşema giyen kadının, yazlık sitenin havuzunu kullanmasının engellendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuş, site yöneticileriyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan