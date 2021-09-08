KADEM'in İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı başvuruları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KADEM'in İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı başvuruları devam ediyor

KADEM'in İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı başvuruları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı başvuruları sürüyor.

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı başvuruları sürüyor.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenecek girişimcilik kampı, "Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir" sloganıyla kadınlara destek olacak.

Hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu kampa katılmaya hak kazanan 30 girişimci kadın, 5 gün süreyle eğitime tabi tutulacak.

Bu yıl 11-17 Ekim'de düzenlenecek kampta, ön elemeleri geçen 30 kadın girişimciye, Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi, Start Up Analizi ve Teknolojik Olgunluk, Girişimcilikte Liderlik, İş Fikirleri Swot Analizi, İş Hukuku ve Mentörlük gibi pek çok alanda eğitim verilecek.

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu seçilen 5 başarılı proje sahibi, bir sene içinde ulusal ve uluslararası destek programlarından destek alması durumunda 50 bin lira para ile ödüllendirilecek.

NTV, Kanal7 Medya Grubu ve Sabah Gazetesinin medya sponsoru olduğu proje hakkında, www.inovasyondakadin.org adresinden bilgi alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Şenol Güneş Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KADEM'in İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı başvuruları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:10:40. #1.15#

title