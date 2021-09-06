Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'de! Neden geldi, ne yapacak? İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı

Muammer Kaddafi'nin Nijer'e iltica ettikten sonra Nijer hükümeti tarafından Libya'ya iade edilen oğlu Saadi Kaddafi, Türkiye'ye geldi. Haberler.com'dan Esra Öztürk, Saadi Kaddafi'nin Türkiye'ye gelişinin tüm detaylarını, Muammer Kaddafi'nin son resmi sözcüsü ve ailesine yakın bir isim olan Dr. Musa İbrahim Kaddafi'den aldı.

Saadi Kaddafi'nin hapsedilme ve serbest bırakılma sürecinin detaylarını anlatan Dr. Musa İbrahim Kaddafi, "Saadi'nin iki yıl önce hapisten çıkmış olması gerekiyordu, masumiyeti iki yıl önce ilan edilmişti ama Trablus'taki bazı askeri unsurlar ve mevcut hükümetten mahkeme kararlarını uygulamayanlar onu serbest bırakmayı reddetti. Libya halkının ve kabilelerin baskısıyla iki yıl sonra Saadi'nin serbest bırakılması sağlandı. Bunun için Libya hükümetinin bir şartı oldu. Serbest bırakılır bırakılmaz başka bir ülkeye gidecek ve Libya dışında bir yere yerleşecekti. Saadi Kaddafi Türkiye'ye gitmeyi seçti. Tüm taraflar Türkiye'ye gitmesinde mutabık kalmıştı. Gelişini Türk Dışişleri organize etti" açıklamasında bulundu.

MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN YERİNE TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Esra Öztürk: Türkiye dışında hangi ülkeler gündemdeydi?

Musa İbrahim Kaddafi: Saadi'nin gidebileceği Mısır ve ve Suudi Arabistan vardı. Mısır, Saadi'yi memnuniyetle karşılayacağını söyledi, Suudi Arabistan da öyle. Ve de Türkiye vardı. Lojistik olarak daha kolay olması nedeniyle sürece dahil olan tüm tarafların ortak kararı da Türkiye'den yana oldu. Saadi de Türkiye'ye gitmek istedi ve organize edildi.

SAADİ KADDAFİ, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TÜRKİYE'DE

E.Ö.: Saadi Kaddafi şu anda Türkiye'de ne yapıyor?

Dr. İbrahim: Şu anda çocuklarıyla ve ailesiyle birlikte. Hapiste insanlık dışı koşullarda çok zor zamanlar geçirdi ve şu anda kendine gelmek, toparlanmak için zamana ihtiyacı var. İnsan hakları elinden alındı. Hapis sürecinde çok kötü muameleye maruz kaldı.

NİJER, 2014'TE TRABLUS'A İADE ETMİŞTİ

E.Ö.: Tam olarak kaç yıl hapiste kalmış oldu?

Dr. İbrahim: Savaştan sonra Nijer'e gitti ve siyasi ilticada bulundu. Maalesef Nijer'in yolsuz hükümeti onu Libya'da Trablus milislerine iade etti. 2014 yılı Mart ayında Nijer hükümeti Saadi'yi herhangi bir yasal süreç ve dayanak olmadan, avukatı olmadan insan haklarına aykırı şekilde davranan Trablus milislerine verdi. Ailesiyle görüşülmesine izin verilmedi. İşkence edildi ve işkencelere dair pek çok video da yayınlandı.

TÜM TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMALI

E.Ö.: Sürece yönelik değerlendirmeniz nasıl?

Dr. İbrahim: Artık serbest bırakıldığı için çok mutluyuz. Saadi'nin de kendisi gibi haksız yere hapiste yatan pek çok tutukluya örnek olacağı ve Libyalıların yaralarını saracağına yönelik umudumuz var. Libya'daki tüm milis gruplara, askerlere ve siyasilere çağrıda bulunuyorum. Trablus'taki diğer tutukluların da, özellikle Mısrata'dakilerin serbest bırakılmasını sağlamalarını istiyorum çünkü bu tüm Libyalıların bir araya gelmesi ve savaşın yaralarını sarmanın tek yolu bu. Aksi takdirde aklı başında herhangi bir siyasi kurgu imkansız olacaktır.

SAADİ KADDAFİ ARTIK TÜRKİYE'DE Mİ YAŞAYACAK?

E.Ö.: Saadi Kaddafi'nin ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiğini söylediniz. Artık burada bir ev kurup buraya mı yerleşecekler?

Dr. İbrahim: Şu anki planları bu yönde. Ancak artık Saadi Kaddafi özgür bir insan. Başka bir yerde yaşamak isterse elbette orada yaşar. Unutmayın ki Umman'da, Mısır'da ailesinin diğer üyeleri var. Oralara da gitmek isteyebilir ama şu an için nefes almaya ihtiyacı var.

GELİŞİNİ TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ORGANİZE ETTİ

E.Ö.: Saadi Kaddafi'nin Türkiye'ye gelişi nasıl organize edildi?

Dr. İbrahim: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Saadi Kaddafi'nin Türkiye'ye gelişinin tüm lojistik planlamasını yaptı. İrtibatta olduğumuz belirli bir yetkili vardı ama izni olmadan ismini vermek istemiyorum. Türk Dışişleri'nin konu hakkında açıklama yapmaktan memnuniyet duyacağına eminim.