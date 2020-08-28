Kadayıf muhallebi nasıl yapılır? Kadayıf muhallebi malzemeleri neler? MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan kadayıf muhallebi tarifi nedir? Yaz aylarında sıkça tüketilen sütlü tatlı muhallebinin üzerine kadayıf eklenmesi ile yapılır. Kadayıf muhallebi nasıl yapılır? Kadayıf Muhallebi malzemeleri nelerdir?

Hafif tatlı isteyenlerin ilk tercihi kadayıflı muhallebidir. Çıtır kadayıfın muhallebi ile birleşmesi ile oluşur. Az malzeme ile yapılan sütlü tatlı, lezzeti ile tercih sebebidir.

KADAYIF MUHALLEBİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

300 gr kadayıf

- 3 yemek kaşığı tereyağ

- 5 yemek kaşığı toz şeker

- Yerim su bardagı iri kıyılmış ceviz veya fındık

1 litre süt

- 3yemek kaşığı un

- 3 yemek kaşığı mısır nişastası

- 1 su bardagı toz şeker

- 1 yumurta sarısı

- 1 paket vanilya

- 200 gr sıvı krema ( veya 1 paket kremşanti)

Yapılışı;

-Öncelikle kadayıfları elinizle kırın ve tereyağı eritin. İçine şekeri ve kadayıfı ekleyip hafif kahverengi olana kadar kavurun.

-Daha sonra içine cevizleri de ekleyip, birazda kavurup ocağın altını kapatın.

-Muhallebi için başka bir tencereye vanilya ve süt kreması hariç bütün malzemeleri alın kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.

-Pişince içine süt kreması ve vanilyayı da ekleyip çok iyi karıştırın. Dikdörtgen borcamın alt kısmına kadayıfın yarısını alın kaşıkla düzleyin.

- Muhallebinin tamamını kadayıfın üstüne dökün eşit bir şekilde yayın. Kadayıfın kalan kısmıyla da muhallebinin üstünü kapatın.

-Buzdolabında en az 4-5 dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edin.