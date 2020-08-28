Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel malzemeleri neler? MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan krem karamel tarifi nedir? Az malzeme ile yapılan krem karamel, hafif ve kısa sürede yapılması ile tercih edilir.

Görüntüsü ile mest eden lezzerti ile büyüleyen krem karamel, uzun süre uğraşılmayan sütlü tatlı çeşididir. KREM KARAMEL NASIL YAPILIR? Malzemeler, 5 su bardağı süt 1,5 su bardağı toz şeker 6 adet yumurta 1 çay kaşığı vanilya 1/2 su bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı limon suyu Yapılışı; Sütü derin bir tencereye aktarın. Toz şeker ekleyip, karıştırdıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika ılınana kadar pişirin. Ayrı bir kaba tek tek aldığınız yumurtaları, vanilya ile karıştırdıktan sonra ılık durumda olan şekerli süt karışımına azar azar ılıştırarak ekleyin. İyice karıştırdığınız karışımı kısık ateşte 2 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Tatlının karameli için; toz şekeri bir tavaya alın ve eriyip karamel halini alana kadar kısık ateşte eritin. Koyulaşıp karamel halini alan toz şekere limon suyu katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Tatlıyı pişireceğiniz fırın kaplarının tabanına hazırladığınız karameli paylaştırın. Sulu halde olan sütlü tatlı karışımını, pürüzsüz bir kıvam elde etmek için süzerek ayrı bir kaseye alın. Sütlü karışımı tabanını karamel ile kapladığınız tatlı kaselerine paylaştırdıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin. Kapların yarısına gelecek kadar soğuk suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız krem karamelleri soğuduktan sonra ters çevirerek kalıplarından çıkartın. Altta kalan karamel sosu üzerlerinden aşağı doğru yayılan tatlıları, arzuya göre dondurma ilavesiyle sevdiklerinizle paylaşın.