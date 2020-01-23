KAÇUV'un II. Aile Evi Pendik'te Açıldı

23.01.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:49

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında ücretsiz fiziksel ve sosyal destekler sağlama hedefiyle 2012 yılında kurduğu Aile Evi'nin ikincisini Pendik'te açtı.

Kanser tedavisi gören çocuk sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor. Çocuklarının tedavi için başka şehirlerden İstanbul'a gelen ve ekonomik sıkıntı çeken aileler, özellikle barınma konusunda ciddi problemler yaşıyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) 2012 yılında hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Aile Evi de odağına bu sorunu alıyor.

İstanbul Cerrahpaşa'daki ilk Aile Evi'nin başarısından sonra, Anadolu yakasındaki talepleri de karşılamak hedefiyle hayata geçirilen II. Aile Evi, 22 Ocak'ta Pendik'te açıldı. KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine aileler ve bağışçılar katıldı.

"Artık daha fazla ailenin yanında olacağız"

Törende konuşan KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, başta Kuveyt Türk Katılım Bankası olmak üzere II. Aile Evi'ne destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek şunları söyledi: "Kanser tedavisi çocukları ve ailelerini ciddi şekilde yıpratıyor. Bu dönemde hem maddi hem manevi destek ihtiyaç duyabiliyorlar. Biz de KAÇUV olarak bu ailelere 'Yalnız değilsiniz' diyor, onlara elimizden gelen desteği vermek için çaba sarf ediyoruz. II. Aile Evi'ni hayata geçirmemizin temel amacı da bu… İstanbul Cerrahpaşa'da bulunan Aile Evimiz bugüne kadar 704 kişiyi konuk etti. Artık daha fazla ailenin yanında olacağımız için çok mutluyuz. Aile Evlerinin sürdürülebilirliğini, kurumsal ve bireysel bağışçıların destekleriyle sağlıyoruz. Herkesi bağışlarıyla çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya çağırıyoruz."

"Ortak değerlerimizden biri de çocuklar"

Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir ise konuşmasında şunları söyledi: "Kurulduğumuz ilk günden bu yana bizi bir yapan ortak duygu ve değerler için çalışıyoruz.Bu ortak değerlerimizden biri de çocuklar. Bu nedenle bu dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızın her daim sıhhatli ve mesut bir hayat yaşamasını gönülden arzu ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı nesiller sadece ailelerine mutluluk katmayacak aynı zamanda toplumumuzu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak. Çocukların ve ebeveynlerinin böylesi zor süreçlerde yanında olarak, onlara 'umut' olmayı istiyoruz. 'En büyük sorumluluğumuz insan' diyerek yürüdüğümüz yolda, hem KAÇUV Vakfı ile 2012 yılından itibaren sürdürdüğümüz değerli işbirliğinin, hem de böylesine kıymetli bir projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aile Evi'nin evlatlarımız ve aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

II. Aile Evi'nde 22 aile misafir edilebilecek

KAÇUV, Aile Evleri ile tedavi gören çocuklar ve ailelerinin ücretsiz konaklama, psiko-sosyal destekler, gıda, hijyen, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Vakıf kaynakları, bağışçılar ve Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın desteğiyle hayata geçirilen II. Aile Evi de hem tedavi gören çocuklara hem de ailelerine uygun bir yaşam alanı sunuluyor. Bütün odaların ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildiği, 6 kattan oluşan II. Aile Evi'nde 22 ailenin konaklayabileceği 22 oda bulunuyor. Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer alacağı II. Aile Evi'nde, anneler için atölye alanı, sınıf, bilişim odası ve psikolog odası da mevcut…

Kaynak: Bültenler