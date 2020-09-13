Kaçırılan şahıs, sokak ortasında çırılçıplak ve elleri kan içinde yardım istedi İngiltere'nin Grimsby şehrinde bir kişi çırılçıplak ve elleri kesik bir şekilde sokak ortasında yardım isterken görüldü. İki kişi tarafından kaçırılıp bir evde zorla tutulan şahsın ellerinin neden kesildiği henüz bilinmiyor.

İngiltere'de bir şahıs, iki kişi tarafından kaçırılıp bir evde zorla tutuldu. Kendisini kaçıran kişiler tarafından tutulduğu evden camları kırarak kaçmaya çalışan ve üstsüz olan şahıs, kanlar içinde kalan eliyle görüntülendi.

Bir markete sığınan şahsı gören çevredeki insanlar ise polise haber verdi.Olayyerine gelen sağlık ekipleri tarafından markette ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı. Adamın evden kaçarken pencere camını kırarken elini kestiği veya elinin daha önce kesildiği henüz bilinmiyor.

PENCERENİN CAMLARINI KIRMIŞ

Kendisini kaçıran kişiler tarafından dövüldüğü tespit edilen şahsın camlarını kırarak kaçtığı ev, polis tarafından mühürlendi. Bir görgü tanığı, şahsın çıplak bir vaziyette rehin tutulduğu evin penceresini kırarak aşağı atladığını, kesik eli ile beraber markete girip market içindeki insanlardan yardım istediğini söyledi. Polis, şahsı kaçıran iki kişinin yakalanması için çalışmalara başlattı.