Kaçan Şüphelilerin Araçtan Attığı Valizlerden 5 Kilo Bonzai Çıktı

Gazinatep'te polis noktasından kaçan şüphelilerin kovalamaca esnasında araçtan attığı 2 valizde toplam 5 kilo 130 gram bonzai ele geçirildi.

Gaziantep'in Beykent Mahallesi Araban yolu üzerinde Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından oluşturulan kontrol noktasında, dur ihtarını uymayan bir araç kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında araçtan dışarıya 2 adet valiz atıldı. Valizlerde inceleme yapan ekipler, toplam 5 kilo 130 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaçan aracı takip eden polisler bir süre sonra durdurmayı başardı. Bu kez ise araçtan inerek yaya halde kaçmaya çalışan 3 şahıs, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan İ.U., T.G. ve M.A. adli işlemler için polis merkezine götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye götürülen şahıslar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA