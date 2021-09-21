Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

Kocaeli'de, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde D-100 Karayolunda araçların arasında koşan köpeği gören sürücüler yakalamak için seferber oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde D-100 Karayolunda araçların arasında koşan köpeği gören sürücüler yakalamak için seferber oldu. Dakikalarca süren kovalamacada tüm çabalara rağmen köpek yakalanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de trafiğin en yoğun olduğu saatlerde D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan sürücüler, sahibinin elinden kaçan yavru köpeğin yolda koştuğunu gördü. Sürücüler köpeğe zarar gelmemesi için araçlarından inerek yakalamaya çalıştı. Yavru köpek ile vatandaşlar arasında dakikalarca süren kovalamacaya rağmen köpek bir türlü yakalanamadı.

Sürücüler ile köpek arasındaki kovalamaca sırasında araçlarını yavaşlatan ve kontak kapatan vatandaşlar trafiği durma noktasına getirdi. Trafikte zaman zaman yürekler ağza geldi. Bazı anlar da sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu. - KOCAELİ

Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Avcı Fahrettin Koca
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Fahrettin Koca Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Gazeteler Emre Kılınç Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaçan köpek, trafiği birbirine kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 22:36:17. #1.11#