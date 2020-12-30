Kaçak olarak yaban keçisi avlayan 4 kişi drone ile takip edilerek yakalandı
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Kaçak olarak yaban keçisi avlayan 4 kişi drone ile takip edilerek yakalandı

30.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:06
Kaçak olarak yaban keçisi avlayan 4 kişi drone ile takip edilerek yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak yaban keçisi avına çıkan 4 kişiyi drone ile takip ederek yakaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak yaban keçisi avına çıkan 4 kişiyi drone ile takip ederek yakaladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen hafta sonu Sivas'tan gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Divriği İlçe Jandarma Karakolu personelinin de desteğiyle, ihbara konu saha olan Divriği'de drone ile takip gerçekleştiren ekipler, kaçak olarak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 kişiyi Erzincan sınırları içerisinde yakaladı.

Söz konusu kişilere hem yasa dışı avlanmak hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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