Kaçak keklik avcılarına ceza
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak keklik avı yaptıkları iddia edilen 3 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak keklik avı yaptıkları iddia edilen 3 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı-Nurhak kara yolu Kullar Mahallesi yol ayrımında yaptıkları uygulamada U.U. (50) yönetimindeki 63 SA 876 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı tespit edilen 6 keklik ele geçirildi.
Ekipler araçtaki U.U. (50), B.C. (41) ve S.U'ya (21), kaçak keklik avcılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 600 lira ceza para cezası uyguladı.
Ele geçirilen keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA
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