Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı
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Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Harran'da kaçak elektrik denetimine çıkan ekipler, kendilerine tepki gösteren mahallelinin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Olayda 3 görevli yaralanırken, jandarma kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı.

Harran'a bağlı Abancurda ile Şeben mahalleleri arasında meydana gelen olayda, denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu.

3 GÖREVLİ YARALANDI

Olayda 3 DEDAŞ görevlisi, hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekipler ise havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. DEDAŞ ekipleri, araçlarıyla mahalleden jandarma eşliğinde çıktı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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