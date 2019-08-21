21.08.2019 11:54

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde HDP'li belediyenin engellemesine rağmen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan panolar tahrip edildi.

Dicle Elektik, Silopi ilçesinde kaçak elektriği önlemek amacıyla 4 ayrı noktaya Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kurma çalışması başlattı. HDP'li Silopi Belediyesi, Dicle Elektrik'in kazı izni almadığı gerekçeyle panoların kurulmasına izin vermedi. Bir süre sonra gerekli izinleri alan Dicle Elektrik, dün Dicle Mahallesi'nde belediye ekiplerinin engellemelerine rağmen 4 panoyu kurdu. Ancak panolar, birkaç saat sonra kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Polis soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik'in yeni panoların kurulması için güvenlik güçleri eşliğinde bugün yeniden çalışma başlatacağı öğrenildi.

Dicle Elektrik yetkilileri, Silopi ilçesinde son 3 yılda 94 panonun tahrip edildiğini bildirdi.



Kaynak: DHA