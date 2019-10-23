Kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi

Kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.

23.10.2019 17:10
Kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz midye avcılığına karşı çalışma kapsamında, Beyazköy mevkisinde R.M. idaresindeki 22 AA 551 plakalı kamyoneti durdurdu.

Kontrollerde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi (akivades) ele geçirildi.

Midyeleri uygun bir noktadan denize bırakan ekipler, sürücü R.M'ye bin 635 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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