Kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi
Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.
Tekirdağ'da kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz midye avcılığına karşı çalışma kapsamında, Beyazköy mevkisinde R.M. idaresindeki 22 AA 551 plakalı kamyoneti durdurdu.
Kontrollerde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi (akivades) ele geçirildi.
Midyeleri uygun bir noktadan denize bırakan ekipler, sürücü R.M'ye bin 635 lira idari para cezası uyguladı.