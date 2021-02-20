Kaçak avcılıkla mücadele ve besin desteği, yaban keçisi popülasyonunu artırdı
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Kaçak avcılıkla mücadele ve besin desteği, yaban keçisi popülasyonunu artırdı

20.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:13
Kaçak avcılıkla mücadele ve besin desteği, yaban keçisi popülasyonunu artırdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Adana, Hatay, Mersin, Kayseri ve Niğde'de yaban keçisi popülasyonu, kaçak avcılıkla mücadele ve besin desteği sayesinde yükseldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Adana, Hatay, Mersin, Kayseri ve Niğde'de yaban keçisi popülasyonu, kaçak avcılıkla mücadele ve besin desteği sayesinde yükseldi.

Bölge Müdürlüğü görevlileri, sorumluluklarındaki 5 ilde yaban hayvanlarının beslenmesi ve korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vaşak, sansar, yaban kedisi, tilki, çizgili sırtlan, karaca, kurt ve yaban domuzu gibi hayvanlar ile çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan bölgede, son dönemde yaban keçisi popülasyonundaki artış dikkati çekiyor.

Bölgede 2012'de 8 bin 693 olan yaban keçisi sayısı, kaçak avcılıkla mücadele ve besin desteğiyle 9 yılda yaklaşık yüzde 65 artarak 14 bin 318'e çıktı.

"Geçtiğimiz yıl farklı alanlara 46 su yalağı yaptık"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, popülasyonunu artırmayı hedefledikleri türlerin başında yer alan yaban keçisi sayısının 15 bine yaklaşmasının umut verici ve güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Hayvanların sayısının artırılmasına yönelik üç basit formülleri olduğunu belirten Çangır, şöyle konuştu:

"Birincisi kaçak avcılıkla etkin mücadele. Bu mücadeleyi ettiğimiz zaman hayvanlarımız evinde rahat eder ve yavrulayarak çoğalma eğilimine girer. İkincisi kış aylarında yoğun kar şartlarının olduğu yerlerde hayvana yemleme desteği yapıyoruz. Üçüncüsü de yazın buralarda çok fazla su alanı yok, o yüzden hayvanın su içebileceği basit tipte, küçük çapta ekonomik maliyetli su yalakları yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Bölge Müdürlüğümüzce farklı alanlara 46 su yalağı yaptık. İnşallah bu yıl da artırarak bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Bölge Müdürlüğü olarak 2020'yi "kaçak avcılıkla yoğun mücadele yılı" ilan ettiklerini anlatan Çangır, "Ekip arkadaşlarımızla 7 gün 24 saat esasına göre gece gündüz çalışıyoruz. Bölge Müdürlüğümüzde geçen yıl 1150 kaçak avcıya 6 milyon 500 lira idari ceza ve tazminat uyguladık. Bu da 2 bin 200 rakımdaki konforunu sağlamaya çalıştığımız hayvanlarımızın rahatı, buradaki doğal popülasyonun artışını sağlamak içindir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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