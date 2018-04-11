Kaç Defa Kapısına Dayandım, İzin Vermedi'

Almanya'da yaşayan Sabine Ages, 33 yıldır görmediği babası Adem Rençber'e 15 Nisan'da kavuşuyor. Baba ile kızı arasında aracılık eden ve Sabine'nin babasına kavuşmasında yardımcı olan İbrahim Çiftçi Hürriyet'e konuştu. 45 yıldır Almanya'da yaşadığını ve Adem'le gençlik yıllarından arkadaş olduğunu belirten Çiftçi, yaşananları şöyle anlattı:

'BİR ADI DA GÜL OLSUN'

"Adem'in, kızından haber almak istemesine ben şahidim. İzine gittiğimde hep karşılaşıyorduk. Hep kızını soruyordu. Sabine altı yaşındayken annesinin kapısına dayandım. 'Babası görmek istiyor' dedim. Dört, beş çocuk... Sabine onların arasından seçiliyordu. Adeta 'Ben Türküm' diyordu. Annesi bir türlü izin vermedi ama Sabine araştırıp buluyor. Sonunda Adem beni arayıp, 'Kızım beni buldu' deyince haberdar oldum. Sonra Sabine ile buluştum. Mayıs ayında Türkiye'ye birlikte gitmek üzere sözleştik. Ama o bekleyemedi, 15 Nisan'a bilet almış. Şimdi tek başına Türkiye'de babasıyla buluşacak. Aslına kayıtlara geçmese bile Sabine'nin bir de Türk ismi var. Annesi Sabine'ye hamile olduğunu söyleyince Adem, 'Bir adı da Gül olsun' demiş. Maalesef kayıtlarda yok. Ama o aslında Sabine Gül Ages."

Hürriyet'in ulaştığı Sabine'nin babası Adem Rençber ise konu hakkında konuşmak istemediğini, daha sonra bir açıklama yapacağını söyledi.