Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı
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Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı Kilis'te, köylerde elektrik kablosu çalan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı

KİLİS - Kilis'te, köylerde elektrik kablosu çalan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kilis Merkez Güvenli köyü ile Polateli Yeniyapan köylerinde 4 vatandaşa ait tarlada bulunan elektrik panolarına zarar verip piyasa değeri 90 bin TL olan kabloları çalan O.K ve V.H., çalmış oldukları kablolarla birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Polateli ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda yakalandı. İfadeleri alınan O.K ve V.H., sevk edildikleri adli merciler tarafından Adlı kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı
Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı
Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı
Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı
Kilis'te 2 kablo hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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