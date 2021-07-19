Kablo hırsızı tutuklandı

Kilis'te iki köyde kablo çalan hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kilis'te iki köyde kablo çalan hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis merkez Duruca ve Çakallıpınar köylerinde bir kuruma ait 500 civarında kablonun çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu hırsızlık zanlısı M.B. kabloları satmak üzere iken yakalandı.

M.B. ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı