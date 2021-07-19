Kablo hırsızı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kablo hırsızı tutuklandı

Kablo hırsızı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te iki köyde kablo çalan hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kilis'te iki köyde kablo çalan hırsızı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis merkez Duruca ve Çakallıpınar köylerinde bir kuruma ait 500 civarında kablonun çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu hırsızlık zanlısı M.B. kabloları satmak üzere iken yakalandı.

M.B. ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

Kablo hırsızı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Tıraş tartışması kanlı bitti! Berber mezarda, müşterisi parmaklıklar ardında
Tıraş tartışması kanlı bitti! Berber mezarda, müşterisi parmaklıklar ardında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Deniz Akkaya Hakan Sabancı Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Şaban Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kablo hırsızı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:09:50. #1.15#

title