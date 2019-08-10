Kabir ziyaretinden dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı

10.08.2019 21:33

Kastamonu'dan Daday ilçesine kabir ziyaretine giden aile, dönüş yolunda Gölköy mevkisinde şarampolde takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'dan Kastamonu'ya dönen Mustafa Çiftçi (58) yönetimindeki 37 AAD 954 plakalı otomobil, Gölköy köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan Merve Çiftçi (29), Buket Akdağ (29), Sefa Çiftçi (29), Hatice Çiftçi (50) ve Sebahat Akdağ (47) yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza yapan kazazedelerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA