Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Kısmi kapanma dönemine geçilmesiyle koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak bu düşüş istenilen düzeyde olmadı. Bu çerçevede Pazartesi günü bir araya gelecek Kabine'nin ana gündem maddesi tam kapanma olacak. Buna göre; ilk senaryo, 3 haftalık tam kapanma. İkinci senaryonun ise 2 haftalık tam kapanma olacağı konuşuluyor. Öte yandan Kabine'ye yeni katılan bakanlar da toplantıda ilk kez yerlerini alacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak. Toplantıda koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları, aşı takvimi ve tam kapanma konuları konuşulacak.

TAM KAPANMA ANA GÜNDEM MADDESİ

Ancak kritik toplantı öncesi ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Tam kapanmanın toplantının ana gündem maddesi olacağını kaynaklarına dayandıran gazeteci Candaş Tolga Işık, "Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor. Pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor" paylaşımını yaptı.

Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek

FARKLI BİR SENARYO DAHA VAR

Ramazan Bayramı'nda tam kapanmanın olacağını söyleyen Işık, "Vaka sayılarının 40 binin altına inmesiyle 2 hafta tam kapanmanın yeterli olacağı yönünde görüş ağırlık kazandı. Bunun 1 haftalık bölümü bayram haftası olacak. Kesin! Kabine'de yarın, diğer 1 hafta hemen mi yoksa sonraki hafta 15 günlük blok şeklinde mi buna karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

İki haftalık süre yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.

RAMAZAN AYININ DEVAMINDAKİ GİDİŞAT DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve BionTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.

Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek
Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak Kabine'ye çevrildi
Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak Kabine'ye çevrildi
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Servet Uzun
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Ömer Ali Ünal Karaman Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 22:32:03. #1.14#

title