Kabine Toplantısı ne zaman? 26 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan 26 Mayıs Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı tatilinin süresiyle ilgili kritik kararları gündemine alacak. Özellikle kamu çalışanlarını ve öğrencileri yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı, 26 Mayıs Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek. Tatil planları yapan milyonlar, bu toplantıdan çıkacak kararlara göre hareket edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 26 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bayram tatili olur mu?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda belirleyici olacak.

Kabine Toplantısı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta sonuyla birleşen bir tatil planlaması yapılması gündemde yer alıyor. 3-7 Haziran haftasının tamamının resmi tatil ilan edilerek 9 günlük bir bayram tatili kararı alınması bekleniyor. Bu konu, 26 Mayıs'taki Kabine Toplantısı'nın en kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor.