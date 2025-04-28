Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası atama müjdesi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Baba ve kızlarının can verdiği heyelan faciasında 2 kişi için karar

Kabine Toplantısı bitti mi 28 Nisan Pazartesi?

Kabine Toplantısı bitti mi 28 Nisan Pazartesi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi 28 Nisan Pazartesi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi 28 Nisan Pazartesi?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

- Filistinlilerin şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir.

- Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemiz için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir.

- Nüfus meselesi giderek beka sorunu haline gelmektedir. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz, yanlış uygulamaların üstüne kararlılıkla gitmezsek yarın daha çok sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.