Kabine Toplantısı bitti mi 28 Nisan Pazartesi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi 28 Nisan Pazartesi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi 28 Nisan Pazartesi?
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:
- Filistinlilerin şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir.
- Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemiz için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir.
- Nüfus meselesi giderek beka sorunu haline gelmektedir. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz, yanlış uygulamaların üstüne kararlılıkla gitmezsek yarın daha çok sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir.