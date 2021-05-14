Kabine öncesi Mehmet Ceyhan'da normalleşme uyarısı: Gevşeme adımları haziranın ortasında alınmalı

Nisan ayında uygulamaya geçen tam kapanmaya "Bu tam kapanma değildir. Tam kapanma olması için 28 gün olmalıdır" sözleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gevşeme takvimi uygulanması planlanan haziran ayı için önemli değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan, "Daha fazla normalleşme kararları haziran ayının başında değil ortalarına doğru alınırsa, Mayıs ayında aldığımız tedbirlerin etkisini Haziran'ın ortasında daha iyi görürüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Süreci pazartesi günü Kabine sonrasında açıklayacağız. Niyetimiz hazirandan itibaren tedbirleri önemli ölçüde gevşetmek." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu planın ardından Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pazartesi günü açıklanması beklenen 'normalleşme' kararları öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA FAZLA NORMALLEŞME ADIMLARI HAZİRANIN ORTASINDA ALINMALI"

Habertürk televizyonunda konuşan Mehmet Ceyhan, Haziran ayında atılması planlanan gevşeme adımlarının haziranın başında değil ortasına yapılması gerektiğini söyleyerek, "Daha fazla normalleşme kararları Haziran ayının başında değil ortalarına doğru alınırsa, Mayıs ayında aldığımız tedbirlerin etkisini Haziran'ın ortasında daha iyi görürüz" dedi.

"DAHA ÖNCE 3 KEZ YANLIŞ YAPTIK"

Önceki normalleşme adımlarında hata yapıldığını söyleyen Ceyhan, "Daha önce üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında yaptık. Büyük bir artış dönemi yaşadık. Bunları yapmamamız lazım. Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli." ifadelerini kullandı.

'NORMALLEŞME' UYARILARI

Sözlerinin devamında normalleşme ile ilgili de uyarılarda bulunan Ceyhan şöyle konuştu:

"İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane. Bir tanesi ev ortamı. İkincisi toplu taşıma araçları. Üçüncüsü de iş yerleri. İş yerlerini sadece kamuya özel tedbirlerle götüremeyiz. Mutlaka özel sektörün de katıldığı esnek çalışma ve gerekiyor ise vardiya usulü çalışma olmalı. Bunları bu şekilde yaparsak ve birden bire, birkaç kısıtlamayı kaldırmazsak o zaman istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

"TEDBİRLERİN ETKİSİNİ DAHA GÖRMEYE BAŞLAMADIK"

Hala vaka sayımız çok yüksek. Kolay olmayacak. Ve şu bizi yanıltıyor; vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu bir paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir."