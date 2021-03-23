Kabine değişikliği ne zaman olacak? AK Partili Mahir Ünal açıkladı

Kabine değişikliği iddiaları sonrasında AK Partili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal NTV'ye konuştu. Ünal, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi. Peki, Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek? AK Partili Mahir Ünal açıkladı

Kabine değişikliği iddialarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında yanıt verdi. Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN OLACAK?

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

?2023'e giderken hem deneyim, hem tecrübe, hem dinamizm, hem gençlik... AK Parti bütün insan kaynağıyla bu süreçte iyi bir kombinasyonla geniş de bir MKYK oluşturacak. Muhtemelen MKYK'mızın sayısı artacak, genişleyecek.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

"ÜÇÜNCÜ CİNSİYETİ DAYATMANIN APARATI OLDU"

Ünal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilere de değindi. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"YENİ BİR METİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da belirten Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

'19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz'

Şimdi 2002 yılının şartlarına göre oluşturulmuş bir tüzük var. Ve 2002'nin şartlarına göre oluşturulmuş birimlerin çalışma biçimleri var. Şimdi AK Parti hem insan kaynağı açısından kendisini yenilerken hem de parti mekanizmalarını da birim başkanlıklarını da yeniliyor.

19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz. Çünkü cumhuriyetimizin 100 yılı bitiyor, ikinci yüz yıla başlıyor. Biz 19 yıl boyunca sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, bilişim teknolojilerinde Türkiye'nin altyapısını hazırladık. İnşallah şimdi yola çıkıyoruz."