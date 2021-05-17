Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Bugün itibariyle başlayan kademeli normalleşme dönemi, 1 Haziran'da sona erecek. Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceği ise bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ile belirlenecek. Yeni bir pik yaşamamak için hedef, vaka sayısını yaz ayları boyunca 10-15 bin bandında tutmak olacak. Ayrıca 3 altın kural olarak belirlenen "Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması"na da önem verilecek.

17 günlük tam kapanma sonrasında Türkiye'de bugün itibariyle yeni bir dönem başladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile kademeli normalleşme süreci başlatıldı. 1 Haziran'a kadar devam edecek bu dönemde kısıtlamalar esnetildi ancak tamamen kaldırılmadı.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYAACK

Bu 2 haftalık süreç sonrasını nasıl geçireceğimiz ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında ele alınacak. Toplantı sonrasında Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaparak alınan kararları duyuracak.

SALGIN VERİLERİ HAFTALIK OLARAK ANALİZ EDİLECEK

Hürriyet'in haberine göre; hükümette ve ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirme toplantılarında, açılışta "kademe" uygulanmasının önemine sürekli vurgu yapıldı. Geçen temmuz ve mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin, salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.

Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa, arada yapılacak vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen, mutasyona da bağlı olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.

ÜÇ ALTIN KURAL

Bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. "Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması" durumunda yaz aylarının kolay yönetileceği belirtiliyor.

Ayrıca haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediliyor. Sonbaharda, aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha rahat bir kışa hazırlanabileceği düşünülüyor.

Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek
Kademeli normalleşme bugün başladı! İşte 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni korona tedbirleri
Kademeli normalleşme bugün başladı! İşte 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni korona tedbirleri
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabine bugün toplanıyor! Masadaki plan, 3 altın kuralla şekillenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:42:32. #1.16#

title