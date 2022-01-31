Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 4 önemli konu başlığı var

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında en önemli gündem maddesi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim olacak. Türkiye'nin bu konuda arabulucu tavrı üstlenmesi bekleniyor. Toplantının diğer gündem maddeleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 90 bin seviyelerinde seyreden koronavirüs vaka sayılarını geriletecek adımlar olacak.

ERDOĞAN, 3 ŞUBAT'TA UKRAYNA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı'nın 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapacağı ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanı sıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

GERİLİMİN RUSYA TARAFI DEĞERLENDİRİLECEK

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak. Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

VAKA ARTIŞINI ÖNLEYECEK ADIMLAR KONUŞULACAK

Koronavirüs salgınında 90 bin seviyelerine yükselen vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.