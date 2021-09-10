Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ı dış dünyaya bağlayan büyük öneme sahip olan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının dış hatlarında uçuşların başlaması için çalışmalar devam ediyor.

Afganistan'ı dış dünyaya bağlayan büyük öneme sahip olan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının dış hatlarında uçuşların başlaması için çalışmalar devam ediyor. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yetkilileri, havalimanının dış hatlarındaki uçuşların başlaması için çalışmaların çoğunun tamamlandığını, uluslararası uçuşların önümüzdeki hafta başlayabileceğini bildirdi. ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanından ilk iç hat uçuşu 4 Eylül'de gerçekleştirilmişti.

Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor
Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor
Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor
Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Kabil'de terk edilen ABD Büyükelçiliğinin önüne Taliban bayrağı resmedildi
Kabil'de terk edilen ABD Büyükelçiliğinin önüne Taliban bayrağı resmedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Yıldız Tilbe Derya Baykal
Spor Diego Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:25:59. #1.15#

title