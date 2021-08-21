Kabil'deki 104 Türk vatandaşı daha TSK'nin nakliye uçağı "Herkül" ile tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabil'deki 104 Türk vatandaşı daha TSK'nin nakliye uçağı "Herkül" ile tahliye edildi

Kabil'deki 104 Türk vatandaşı daha TSK'nin nakliye uçağı 'Herkül' ile tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 104'ü daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 104'ü daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin ardından TSK'nin C-130 Herkül tipi nakliye uçağı ile gece saatlerinde 104 kişi daha yurda gönderildi.

Böylelikle Türk askeri güvenli bölgedeki 200'ü aşkın Türk vatandaşını tahliye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın 'Herkül'ü ile tahliye edildi
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi
Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Işın Karaca Düm Tek Tek Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Fatih Terim Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kabil'deki 104 Türk vatandaşı daha TSK'nin nakliye uçağı "Herkül" ile tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 07:07:53. #1.16#

title