Kabil'deki 104 Türk vatandaşı daha TSK'nin nakliye uçağı "Herkül" ile tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 104'ü daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.