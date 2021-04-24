Kâbe-i Muazzama'nın örtüsü Eskişehir'de sergileniyor

Eskişehir Türbeleri Bakım ve Onarım Geliştirme Derneği Başkanı Sertürbedar Mehmet Levent Başerdem, bir arkadaşı tarafından hediye edilen Kabe örtüsünü, şehir en büyük türbelerden biri olan Şeyh Şehabeddin Sühreverdi türbesinde sergiye sundu.

Eskişehir Türbeleri Bakım ve Onarım Geliştirme Derneği Başkanı Sertürbedar Mehmet Levent Başerdem, bir arkadaşı tarafından hediye edilen Kabe örtüsünü, şehir en büyük türbelerden biri olan Şeyh Şehabeddin Sühreverdi türbesinde sergiye sundu.

Ramazan ayı vesile ile Kabe örtüsü Eskişehirli vatandaşların ziyaretine açıldı. Kısa süre önce Başkan Sertürbedar Mehmet Levent Başerdem'ın Suudi Arabistan'da yaşayan bir arkadaşı tarafından hediye edilen örtü, Odunpazarı'nda bulunan Şeyh Şehabeddin Sühreverdi türbesinde vatandaşları bekliyor. Maddi ve manevi değer çok yüksek olan örtü, Ramazan ayından sonra da türbede bulunduracak.

Konu ile ilgili konuşan Başkan Başerdem, "Suudi Arabistan'da yaşayan bir iş adamı arkadaşımız var, Fatih Bey. Ona orada bulunduğu ve hizmet yaptığı için hem günümüze ait hem de eski tarihli örtülerden verilmiş. Benim de türbelerle uğraştığımı bildiği için, 'Hocam bunları ben sana teslim ediyorum, senin olsun, türbede veya istediğin yerlerde halkımızın gösterisine sunarsın' diye teslim etti. Ben de şehrimizin en büyük türbesi olan Hz. Şeyh Şehabeddin Sühreverdi hazretlerinin türbesinde bu mübarek Ramazan ayının içerisinde sergilemeye başlamak üzere niyetlendik. Kabe-i Muazzama'nın örtüsünü, yine Kabe-i Muazzama'nın içerisinin örtüsünü ve bir de Peygamber Efendimizin Ravza-i Mutahharasına takılan hücre-i saadet örtüsü var. Gelen ziyaretçilerimizin izlemesi için duvara taktık" diye anlattı.

"Bunlar kıymetli ve nadide eserler"

Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün değerini anlatan Başkan Başerdem, "Bunlar bulunduğu şehirde berekete sebep olan mübarek ve kıymetli nadide eserlerdir. Halkımızın ziyaret etmesini, gelerek Kabe'nin kokusunu, bereketini, hoşnutluğunu burada hissetmelerine, Hz. Pir'i de ziyaret ederken o nefesi de almalarını, o hoş lezzeti de duymalarını arzu ediyoruz. Ramazan ayında başlamış olduk, devamlı duracak. Bundan sonra her gelen ziyaretçi nasipdar olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış haberini alan birçok vatandaşın buraya akın ettiğini belirten Başkan Başerdem, Ramazan'ın ilerleyen günlerde ve Ramazan'dan sonra ziyaretçilerin sayısı daha da artacağı söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı