Kabataş'ta hanutçu denetimi

09.10.2019 15:20

Kabataş İskelesi'nde zabıta ve polis ekipleri artan şikayetler üzerine hanutçulara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube müdürlüğü ekipleri artan şikayetler üzerine hanutçu denetimi yaptı. Turistlerin yoğun olduğu Kabataş iskelesine gelen ekipler elinde broşür olan bir kişiyi yakalayarak GBT sorgusu yaptı. Şüpheli kişiye çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı kabahatler kanununun 37-1 maddesince 154 lira para cezası verildi. Zabıta ve polis ekiplerinin uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA