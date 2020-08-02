KABATAŞ İSKELESİ'NDE SOSYAL MESAFESİZ ADALAR YOĞUNLUĞU KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek adalara gitmek için Kabataş İskelesine geldi.

KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek adalara gitmek için Kabataş İskelesine geldi. Sefer saatini kaçıran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymaksızın iskele önünde kalabalık oluşturdu.

Kurban Bayramını İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini evlerinden dışarı attı. Kimi vatandaşlar piknik yapmak için kent ormanlarına giderken kimi vatandaşlar da yüzmek için plajlara akın etti. Bunun yanı sıra bazı vatandaşların tercihi ise Adalar oldu. Sabah erken saatlerinden itibaren adalara gitmek isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin uyarılara rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Yetkililer, koydukları ek seferlerle iskele önlerindeki kalabalığı önlemeye çalıştı.

Kaynak: DHA