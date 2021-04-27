Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise için öyle bir şey yaptı ki...

Kaan Yıldırım, Reza Zarrab iddiaları sonrası zor günler geçiren sevgilisi Hadise için kesenin ağzını açtı. Yıldırım, Hadise'ye jest üstüne jest yaptı. İşte detaylar...

Takvim'in haberine göre; Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı 11 yıllık eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, bir süredir gündemi meşgul ediyor. Hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanlayan Hadise'ye en büyük desteği ise Kaan Yıldırım verdi.

Skandalın ardından ailesiyle sevgilisi arasında kaldığı konuşulan ünlü oyuncu, Hadise'ye desteğini sosyal medyadan vermekle kalmadı. Ünlü oyuncu, aşkının çok beğendiği ancak Türkiye'de olmayan 34 bin dolarlık (280 BİN TL) Fendi marka çantayı satın aldı.

Kaan Yıldırım, kişiye özel alışveriş imkanı sunan bir Instagram hesabı aracılığıyla Türkiye'ye getirttiği yaklaşık 281 bin TL'lik sarı renkli çanta sayesinde Hadise'yi çok mutlu etti.

Bununla da kalmayan Yıldırım, sevgilisi için bir de Maldivler tatili ayarladı. İkili, önümüzdeki günlerde birçok ünlü ismin de tatil için bulunduğu egzotik adaya giderek zor günleri geride bırakmış olacak.

Kaynak: Snob Magazin