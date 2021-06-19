Kaan Yıldırım, Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
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Kaan Yıldırım, Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı

Kaan Yıldırım, Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sevgilisi hakkında çıkan yasak aşk iddiasının ardından Ebru Gündeş'le konuştuktan sonra Hadise ile ayrıldığı konuşulan Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Hadise ile dostça ayrıldık" dedi.

İlişkileriyle gündemden düşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti bir kez daha ayrılık kararı aldı. Yıldırım'ın, adı Reza Zarrab ile yasak aşk dedikodularına karışan sevgilisiyle ilgili Ebru Gündeş'le görüştüğü ve öğrendiklerinden sonra ilişkiyi bitirme kararı aldığı iddia edilince jet yanıt geldi.

KAAN YILDIRIM, EBRU GÜNDEŞ'LE Mİ GÖRÜŞTÜ?

Önceki gün ise Beyaz Magazin'de yer alan iddiaya göre, Hadise ve Kaan Yıldırım çiftininilişkisinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş'in olduğu ileri sürüldü. İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'le irtibata geçti. Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı.

"HADİSE İLE İLİŞKİMİZDE BAŞKALARININ İLGİSİ OLMADI"

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama metni yayınlayan oyuncu Kaan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Benim 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık."

Kaan Yıldırım, Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Kaan Yıldırım, Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı - Haberler Magazin
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