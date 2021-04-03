Kaan: Salgın devam ettiği sürece ekonomik kriz de devam edecek

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi, 4'üncü Olağan Genel Kurul toplantısına katılan MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2020 yılının çok zor geçtiğini, ve 2021'de de devam edeceğini belirterek, "Salgın devam ettiği sürece salgından mütevellit ekonomik kriz...

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi, 4'üncü Olağan Genel Kurul toplantısına katılan MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2020 yılının çok zor geçtiğini, ve 2021'de de devam edeceğini belirterek, "Salgın devam ettiği sürece salgından mütevellit ekonomik kriz de, devam edecek hatta kimi ülkelerde daha da şiddetlenecektir" dedi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi, 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nu milletvekilleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, siyaset ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Sami Kervancıoğlu, görevi Salih Çiçekçi'ye devretti.

Genel kurulda konuşan MÜSİAD Genel başkanı Abdurrahman Kaan, 2020'nin çok zor ve çetrefilli geçtiğini söyledi. 2020'deki problemlerin birçoğunun 2021'de de devam edeceğini ifade eden Kaan, "Elbette 2020'den devralınan tüm problemler; yani emtia fiyatlarındaki oynaklık, gıda fiyatlarındaki artış, devam eden ve üçüncü dalgasının gelmesinden endişe edilen salgın, kendi içine kapanan ve dış dünya ile bağını kesme pahasına kendi üniter ekonomik yapılarını kurtarmaya hazır devletler, salgının tüm dünyada oluşturduğu sosyal ve psikolojik yorgunluk, tüm dünyada giderek artan işsizlik? Tüm bunlar 2021 yılında ve sonrasında da devam edecektir. Salgın devam ettiği sürece salgından mütevellit ekonomik kriz de, devam edecek hatta kimi ülkelerde daha da şiddetlenecektir" diye konuştu.

"ENFLASYONLA MÜCADELENİN ANA UNSURU ÜRETİMİ ARTIRMAKTIR"

Enflasyon, cari açık, azalan rezervler, artan döviz kurları, artan kredi maliyetleri, kredi döndürmek zorunda kalan firmalar, yapılandırma sorunu içinde kalan firma ve bankacılık sistemi gibi karşılarında ciddi ekonomik sorunlar olduğunu kaydeden Kaan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan ekonomi reform paketinin bu sorunlara getirdiği yaklaşımın da kendilerini umutlandırdığını belirtti. Kaan, şöyle devam etti:

"Biz ısrarla enflasyon ile mücadelenin ana unsurunun üretimi artırmak ve doğru üretim planlamaları yapmak olduğunu söyledik. Çünkü enflasyon iktisadi bir faktördür

Eğer siz enflasyonu finansal bir parametre gibi görürseniz, ekonomik yani reel bir sorunu finansal araçlarla çözmeye çalışırsınız. Bu da açmazları beraberinde getirir. Nedir bu açmazlar? Enflasyonu düşürmek adına ısrar edilen sıkı para politikası gereği artan kredi maliyetleri, bir süre sonra yatırımcının ve üretici kesimin belini kıracak ve üretim yapma hevesini yok edecektir. Enflasyon sorunu aslında üretim maliyetlerinin nihayi ürüne yansımasıdır. Üretim maliyetlerimizde de başı maalesef ithalat çekmektedir. İthal girdinin azaltılması ise yerli ve milli üretimi, tüm sektörlerde hem hammadde hem de yarı mamulde teşvik etmekten geçmektedir. Yeni Ekonomi Reform paketinin bu hususa yani yerli ve milli sanayileşmeye bilhassa vurgu yapması bizi mutlu eden bir diğer konudur. Ancak bazen ithalatı özendiren ve hiç gerek yokken ithalat kararı verilen ürün gruplarının olduğunu görmek inanın bizleri de şaşırtmaktadır."

Genel kurul, plaket ve hediye takdiminin ardından çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı