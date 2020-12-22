Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Juventus - Fiorentina Venlo maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Juventus - Fiorentina Venlo maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Juventus - Fiorentina Venlo maçı hangi kanalda? Canlı İzle! İşte detaylar

Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Juventus ve Fiorentina 22.12.2020 Salı günü İtalya Serie A karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports Max 1 canlı yayınlıyor.

Juventus Fiorentina Hangi Tarihte?

Juventus Fiorentina Futbol karşılaşması tarihi 22.12.2020

Juventus Fiorentina Hangi Kanalda?

Juventus - Fiorentina maçını Bein Sports Max 1 canlı olarak yayınlayacak

Juventus Fiorentina Maçı Hangi Gün?

Juventus - Fiorentina maçı Salı günü oynanacak

Juventus Fiorentina Saat Kaçta?

Juventus - Fiorentina Maçın başlama saati 22:45

Juventus Farklı Kazandı

Juventus, son haftalarda iyi bir ritim yakaladı diyebiliriz. Serie A'da oynadıkları son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. Geçtiğimiz hafta Parma deplasmanında rahat bir galibiyet alan Pirlo'nun öğrencileri, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Özellikle Ronaldo ve Morata etkili bir maç çıkarttı. Bu sezon Serie A'da yoluna namağlup şekilde devam eden Juventus bu hafta iç sahada Fiorentina'yı konuk edecek. Maç öncesinde savunmadan Merih Demiral'ın sakatlığı bulunuyor.

Fiorentina Galibiyet Arıyor

Fiorentina'da ise galibiyet hasreti devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kalan Fiorentina, Prandelli yönetimindeçıktığı 5. Maçtan yine galibiyet alamadı. Bu sezon Serie A'da sadece 2 galibiyeti bulunan Mor Menekşeler, 11 puan ile düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alıyor. Bu hafta konuk olacakları Juventus deplasmanında önemli bir eksikleri bulunmuyor.